В Севастополе отменили воздушную тревогу
Редакция сайта ТАСС
21:04
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена на территории Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", - написал он.
В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя также сообщили, что общественный транспорт возобновил движение.
В 20:31 мск в городе была объявлена воздушная тревога, наземный и морской транспорт прекратили движение. Развожаев сообщил, что cилы ПВО сбили восемь воздушных целей над акваторией моря в окрестностях Севастополя и над городом.