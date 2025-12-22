В Севастополе отменили воздушную тревогу

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена на территории Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Отбой воздушной тревоги", - написал он.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя также сообщили, что общественный транспорт возобновил движение.

В 20:31 мск в городе была объявлена воздушная тревога, наземный и морской транспорт прекратили движение. Развожаев сообщил, что cилы ПВО сбили восемь воздушных целей над акваторией моря в окрестностях Севастополя и над городом.