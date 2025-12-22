На юге Франции из-за наводнения объявили красный уровень погодной опасности

Национальная метеослужба призвала жителей региона не пользоваться автомобилями и не выходить из домов

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Наивысший (красный) уровень погодной опасности объявлен в департаменте Эро на юге Франции в связи с наводнением. Об этом сообщила национальная служба Météo-France в X.

"В департаменте Эро объявлен красный уровень угрозы в связи с наводнением, в некоторых других южных департаментах объявлен предпоследний - оранжевый - уровень погодной опасности", - отмечается в сообщении.

Метеослужба призвала жителей региона не пользоваться автомобилями и не выходить из домов.

Как передает радиостанция France Info, около 1 тыс. домов остались без электричества в Эро, причем половина из них в административном центре департамента - городе Монпелье.

Из-за наводнения с перебоями работает аэропорт Монпелье, рейсы перенаправляются в Марсель.