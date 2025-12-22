Во Владивостоке на стройплощадке погибли два работника

Они упали с высоты

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Смертельные травмы получили два человека, упав с высоты на строительном объекте во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Вечером 22 декабря 2025 года на строящемся объекте на Патрокле во Владивостоке два работника получили смертельные травмы в результате падения с высоты", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход и результаты расследования дела, а также итоги проверки Госинспекции труда по расследованию несчастного случая находятся на контроле прокуратуры.

Ведомство также даст оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда и соблюдению техники безопасности при организации и проведении работ.