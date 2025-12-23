В Кемеровской области без электроэнергии остались более 10 тыс. человек

На место аварии направили две дополнительные бригады и аварийный отряд, сообщил губернатор региона Илья Середюк

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Более 10 тыс. потребителей остались без электричества из-за отключения подстанции в городе Тайга Кемеровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Илья Середюк.

"Провел оперативный штаб по ситуации в городе Тайга. В 04:56 (00:56 мск) там произошло отключение электрической подстанции. Прекратилась подача электричества у 10 455 бытовых и 64 социально-значимых потребителей. В их числе: 2 больницы, 9 школ, 11 детских садов, 24 котельных, 18 объектов водоснабжения", - написал Середюк.

По словам губернатора региона, на место аварии направлены две дополнительные бригады и аварийный отряд, который будет контролировать подачу тепла в учреждения социальной сферы. "В 05:02 (01:02 мск) подстанцию начали переподключать на резервный источник энергии. В 6:12 (02:12 мск) подали напряжение потребителям. Давление в системе выровняли. Запущены сетевые насосы на центральной котельной. Идет постепенное повышение температуры теплоносителя", - добавил Середюк.