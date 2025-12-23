При крушении самолета ВМС Мексики в Техасе погибли два человека

Четверо выжили

МЕХИКО, 23 декабря. /ТАСС/. Четыре человека выжили, двое погибли в результате крушения самолета Военно-морских сил Мексики при заходе на посадку в штате Техас. Об этом говорится в заявлении министерства военно-морских сил Мексики.

"К настоящему моменту обнаружены шесть человек: четверо живы, подтверждена гибель двух человек. Предпринимаются усилия по спасению еще двух человек, находившихся внутри потерпевшего аварию воздушного судна", - отметили в ведомстве.

По данным ВМС Мексики, самолет King Air ANX 1209 выполнял гуманитарную миссию и потерпел крушение при заходе на посадку в районе города Галвестон (штат Техас). Поисково-спасательная операция проводится совместно с Береговой охраной США.

В ведомстве добавили, что начато расследование для установления причин происшествия, а также осуществляется координация с консульством Мексики в Хьюстоне для проведения необходимых процедур.