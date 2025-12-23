Участок дороги на севере Бурятии подтопило наледными водами

Движение транспорта ограничили

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта ограничено на участке дороги Северобайкальск - Таксимо на севере Бурятии из-за подтопления наледными водами. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

"Из-за выхода наледных вод на 329 км автодороги Северобайкальск - Таксимо временно приостановлено движение транспорта. Для устранения последствий и восстановления бесперебойного движения дорожной службой ГБУ "Дороги Бурятии" оперативно организована аварийно-восстановительная работа", - сообщили в министерстве.

В настоящее время на подтопленном участке проезд возможен только для спецтехники, занятой на восстановительных работах. Задействованы автогрейдер, три самосвала, фронтальный погрузчик, а также шесть рабочих.

Специалисты рекомендовали водителям воздержаться от поездки в данном направлении. "Сейчас основная задача - отвести воду с проезжей части, очистить дорожное полотно и обеспечить безопасный проезд", - отметил руководитель ГБУ "Дороги Бурятии" Александр Прокофьев.