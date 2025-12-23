В кузбасском городе Тайга восстановили подачу тепла и электричества

Котельные выводят в нужный температурный режимв, отметили в пресс-службе правительства региона

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Подача тепла и электроэнергии в городе Тайга Кемеровской области восстановлена, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Все котельные запущены, все центральные тепловые пункты запущены. В настоящий момент выводим котельные в температурный режим", - сообщили в пресс-службе.

В городской администрации уточнили, что давление в системе выровняли, запущены сетевые насосы на центральной котельной. По словам губернатора, напряжение было подано потребителям в 06:12 (02:12 мск). В настоящее время управляющие компании ведут работы по восстановлению коммунальных услуг в многоквартирных домах.

Ранее губернатор региона сообщал, что в ночь на вторник более 10 тыс. потребителей остались без электричества из-за отключения подстанции в городе Тайга Кемеровской области. Кроме этого, прекратилась подача электричества у 64 социально-значимых потребителей. В их числе: 2 больницы, 9 школ, 11 детских садов, 24 котельные, 18 объектов водоснабжения.

15 декабря за неудовлетворительную работу был отстранен от должности глава департамента электроэнергетики Кузбасса Андрей Герасимцев. Также в понедельник Середюк провел аппаратное совещание правительства региона, где обсуждалось наличие материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ на предприятиях энергетики. В частности, проверялись запасы основного и резервного видов топлива на станциях, наличие и готовность оперативно-выездных и аварийно-восстановительных бригад, их укомплектованность транспортом и спецтехникой.