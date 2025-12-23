В Бразилии при запуске разбилась южнокорейская ракета

Компания Innospace подтвердила, что ракета упала в безопасном месте

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Южнокорейской компании Innospace пришлось прекратить полет своей космической ракеты-носителя Hanbit-Nano из-за неисправности, ракета разбилась после запуска на бразильском космодроме Алкантара. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию.

Компания подтвердила, что ракета упала на землю в безопасном месте. Признаков дополнительного ущерба или жертв нет, указывает Yonhap.

"Безопасность была обеспечена в соответствии с международными стандартами и [требованиями] ВВС Бразилии. В соответствии с процедурами безопасности миссия была прекращена", - поясняют в компании. Innospace занимается анализом причин неисправности, которая была обнаружена примерно через 30 секунд после запуска. Полет при использовании первой ступени гибридного двигателя ракеты проходил по плану, указывает компания.

Запуск состоялся в 22:13 по местному времени (04:13 мск вторника) в Бразилии. Во время трансляции практически сразу после запуска можно было наблюдать пламя.

Этот запуск должен был стать первым коммерческим для южнокорейской частной космической компании. На борту ракеты Hanbit-Nano было пять спутников, целевая орбита находилась на высоте 300 км. Запуск ракеты переносился трижды, первоначально он должен был состояться 22 ноября.

27 ноября южнокорейская ракета "Нури" с космодрома в Республике Корея успешно вывела на орбиту 12 кубсатов и один спутник среднего размера CAS500-3.