Число погибших при крушении самолета ВМС Мексики в Техасе достигло пяти

МЕХИКО, 23 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате инцидента с самолетом Военно-морских сил Мексики, произошедшего в районе города Галвестон в штате Техас во время выполнения гуманитарной миссии, выросло до пяти. Об этом сообщило Министерство военно-морских сил Мексики.

"Министерство ВМС сообщает, что по состоянию на настоящий момент располагает следующими данными о восьми членах экипажа воздушного судна: два человека находятся в живых, пятеро, к сожалению, погибли, и один пока не обнаружен", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Х.

Ранее в министерстве сообщили, самолет King Air ANX 1209 выполнял гуманитарную миссию и потерпел аварию при заходе на посадку в районе города Галвестон.