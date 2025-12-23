Слюсарь: в восьми районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Атака беспилотников отражена в восьми районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Как он уточнил, ночью атаку БПЛА отразили в Усть-Донецком, Константиновском, Чертковском, Октябрьском сельском, Аксайском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Дубовском районах. По его словам, никто не пострадал.

Слюсарь добавил, что в хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломками БПЛА поврежден забор в частном подворье. В станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, огонь потушен на площади 40 кв. м. Еще в одном возводимом частном доме выбиты окна.