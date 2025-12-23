Под Красноярском депутата отправили в СИЗО по делу о хищении полезных ископаемых

Мислима Абасова заключили под стражу до 25 февраля 2026 года

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Суд в Красноярском крае изменил меру пресечения депутату Емельяновского окружного совета депутатов первого созыва, директору компании "Енисей-М" Мислиму Абасову с домашнего ареста на заключение под стражу по делу о хищении полезных ископаемых на сумму 3,3 млрд рублей. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Осенью 2025 года бизнесмена и депутата Емельяновского окружного совета депутатов первого созыва Мислима Абасова обвинили в хищении полезных ископаемых на сумму 3,3 млрд рублей. Он вместе с сообщниками похитил более 6,5 млн куб. м песчано-гравийной смеси в Березовском районе Красноярского края. Тогда в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"В Емельяново суд изменил меру пресечения местному депутату и гендиректору ООО "Енисей-М" Мислиму Абасову. Он заключен под стражу на два месяца - до 25 февраля 2026 года. Решение принято по ходатайству следователя на основании материалов краевого УФСБ и с учетом заключения прокурора", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, мера пресечения ужесточена в связи с тем, что Абасов, находясь под домашним арестом, нарушил установленные запреты и препятствовал следствию. "По данным следствия, он неоднократно общался со свидетелем, обсуждал показания, а также через подставных лиц продолжал давать указания по незаконной добыче песчано-гравийной смеси, ее переработке и сокрытию следов преступления путем размещения золошлаковых отходов в карьере", - пояснили в ведомстве.