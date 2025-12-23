Суд отклонил жалобу главы "Общины Виссариона" на изменение сроков приговора

Судья Юлия Носова постановила в остальной части этот же приговор оставить без изменения

Редакция сайта ТАСС

© Олеся Чепурченко/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор руководителям религиозного движения "Церковь последнего завета" (она же "Община Виссариона"), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор в части гражданского иска изменить, в остальной части этот же приговор оставить без изменения. Апелляционные жалобы Редькина, Ведерникова, Торопа <...> оставить без удовлетворения", - сказала судья Юлия Носова.

© Полина Болдырева/ ТАСС

Она уточнила, что изменения приговора касаются порядка взыскания гражданских исков потерпевших. Для нескольких из них суммы по искам будут взыскиваться солидарно сразу с нескольких осужденных, а не с одного, как было ранее.

Ранее суд в Новосибирске приговорил Торопа и Ведерникова к 12 годам лишения свободы, Редькина - к 11 годам. Также гражданские иски потерпевших и иск прокуратуры Новосибирской области в интересах РФ были удовлетворены на общую сумму свыше 45 млн рублей. Гособвинение и защита обжаловали приговор.

Религиозное движение "Церковь последнего завета" было основано в 1990-х годах жителем Красноярского края Сергеем Торопом, который называл себя Виссарионом. Его последователи именовали себя "Общиной Виссариона". В сентябре 2020 года были арестованы лидер церкви Тороп, пресс-секретарь Вадим Редькин и руководитель школы при организации Владимир Ведерников. По данным СК, они в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Всем троим было предъявлено обвинение в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью.

По версии следствия, с 1991 по 2020 год Тороп, Редькин и Ведерников основали на территории края религиозную организацию, которая стала насчитывать свыше 5 тыс. последователей. В отношении граждан, как считают следователи, применялось манипулятивное групповое организованное психологическое насилие.