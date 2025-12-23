В Чите завели уголовные дела из-за строительства некачественного детского сада

Ущерб бюджету государства составил более 500 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 23 декабря. /ТАСС/. Уголовные дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий возбудили из-за строительства некачественного детского сада в Чите. Ущерб бюджету составил более 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Для строительства детского сада на ул. Таежная в Чите в декабре 2022 года было заключено концессионное соглашение между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и ООО "Поколение будущего". В качестве генерального подрядчика было привлечено ООО "ВАНК" (Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация - прим. ТАСС), а в дальнейшем - ООО "Импульс". Завершить строительство планировалось до конца 2023 года, на данный момент объект готов лишь на 85%.

"По результатам проведенной в августе текущего года строительно-технической экспертизы в противоречие со сметой установлено использование бетона меньшей стоимости. При этом выполненные работы частично не соответствуют проектной документации, а техническое состояние объекта оценено как ограниченно-работоспособное. Указанные действия повлекли причинение ущерба бюджетной системе Российской Федерации в сумме более 500 млн рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки следователи возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба) и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Ход и расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, для технологического присоединения строящегося детского сада к сетям водоснабжения и водоотведения комитет городского хозяйства администрации Читы в июне 2025 года выдал ООО "Импульс" ордер-договор на производство земляных работ со сроком до 20 июля. После вскрытия асфальта дорога, тротуар, бордюрный камень и дорожная разметка не были восстановлены. Ордер не закрыт, его срок не продлен. В связи с этим прокуратура внесла директору общества и мэру Читы представление с требованием устранить выявленные нарушения.

О концессионере

Гендиректор ВАНК Станислав Неверов был арестован в Хабаровске в мае 2024 года по подозрению в мошенничестве. Помимо строительства детского сада в Чите, ВАНК и другие аффилированные с Неверовым компании занимались газификацией города, строительством школ и детских садов на Дальнем Востоке по концессии, а также созданием межвузовского кампуса на базе Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске. В мае 2025 года Центральный районный суд Хабаровска приговорил Неверова к 3,5 года лишения свободы за мошенничество при реализации этих проектов.

В начале декабря 2025 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Неверова по новым уголовным делам. Сейчас он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере). Ущерб от его действий составил 1,4 млрд рублей. Сейчас это уголовное дело находится на рассмотрении в Центральном районном суде Читы.