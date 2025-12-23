Замгендиректора "Проминвеста" арестовали по делу о мошенничестве

Ущерб оценили в 2 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал заместителя генерального директора "Проминвеста" Андрея Горбенко по делу о мошенничестве с поставками предприятиям ВПК. Совокупный ущерб оценивается, как минимум, в 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

"По версии обвинения, Г. (Андрей Горбенко), в составе преступного сообщества, осуществил поставку предприятиям военно-промышленного комплекса оборудования по завышенной стоимости. Совокупный ущерб потерпевшим предприятиям составил не менее 2 миллиардов рублей", - говорится в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Подмосковья.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по ст. 210 (организация преступного сообщества, участие в нем) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).