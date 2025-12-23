Защита главы "Общины Виссариона" и его сподвижников обжалует решение апелляции

Как сообщили адвокаты, следующая инстанция - Восьмой кассационный суд общей юрисдикции

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Сторона защиты намерена обжаловать решение апелляционной инстанции по делу руководителей религиозного движения "Церковь последнего завета" ("Община Виссариона"). Об этом сообщается в Telegram-канале группы адвокатов, представлявших интересы фигурантов дела.

"Защита продолжит борьбу, следующая инстанция - Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, куда будут направлены жалобы в течение следующих нескольких месяцев", - говорится в публикации.

Во вторник Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор руководителям религиозного движения в части сроков. Изменения приговора касаются порядка взыскания гражданских исков потерпевших. Для нескольких из них суммы по искам будут взыскиваться солидарно сразу с нескольких осужденных, а не с одного, как было ранее.

Летом этого года суд в Новосибирске приговорил руководителя общины Сергея Торопа и его сподвижника Владимира Ведерникова к 12 годам лишения свободы, еще одного последователя - Вадима Редькина - к 11 годам. Также гражданские иски потерпевших и иск прокуратуры Новосибирской области в интересах РФ были удовлетворены на общую сумму свыше 45 млн рублей. Гособвинение и защита обжаловали приговор.

Религиозное движение "Церковь последнего завета" было основано в 1990-х годах жителем Красноярского края Торопом, который называл себя Виссарионом. Его последователи именовали себя "Общиной Виссариона". В сентябре 2020 года были арестованы лидер церкви Тороп, пресс-секретарь Редькин и руководитель школы при организации Ведерников. По данным СК, они в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Всем троим было предъявлено обвинение в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью.

По версии следствия, с 1991 по 2020 год Тороп, Редькин и Ведерников основали на территории края религиозную организацию, которая стала насчитывать свыше 5 тыс. последователей. В отношении граждан, как считают следователи, применялось манипулятивное групповое организованное психологическое насилие.