В Красноярском крае застройщика обвинили в мошенничестве при возведении 14 домов

По версии следствия, Владимир Егоров при строительстве использовал песчано-гравийную смесь более низкого качества

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Основатель крупной строительной компании "Сибиряк" в Красноярском крае Владимир Егоров, обвиняемый в мошенничестве, при строительстве по муниципальному контракту 14 панельных пятиэтажных домов в городе Лесосибирске использовал песчано-гравийную смесь (ПГС) более низкого качества. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении президента ООО "Управляющая строительная компания "Сибиряк" Владимира Егорова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ - 2 эпизода). <…> Следствием установлено, <…> в период с марта 2022 по май 2024 года при исполнении муниципальных контрактов на строительство 14 панельных пятиэтажных домов в микрорайоне "Юбилейный" города Лесосибирска президент ООО "УСК "Сибиряк" использовал песчано-гравийную смесь более низкого качества и существенно отличающуюся по цене. После чего обвиняемый обеспечил внесение заведомо ложных сведений в отчетные документы, тем самым совершив хищение бюджетных денежных средств на сумму более 168 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению", - сообщили в СК.

С целью возмещения ущерба по ходатайству следствия судом на имущество президента компании УСК "Сибиряк" Егорова наложен арест в размере более 300 млн рублей.

О деле Егорова

Владимира Егорова обвиняют в мошенничестве при строительстве перехода. В 2022 году между компаниями "УКС" и "Сибиряк" был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, выполнению работ по строительству переезда через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Красноярске. Строительство объекта финансировалось из бюджета города. В 2022 году, как считают следователи, гендиректор компании с целью хищения денежных средств в рамках муниципального контракта обеспечил подготовку коммерческого предложения, заведомо завысив стоимость балок пролетного строения, и обеспечил внесение недостоверных сведений в проектную документацию, которая была представлена в "Управление капитального строительства" для согласования. В августе 2022 года фигуранты дела вступили в сговор, в ходе которого руководитель "УКС", зная о завышении стоимости балок, согласовал проектную документацию, на основании чего проект прошел государственную экспертизу, и компания "Сибиряк" приступила к выполнению работ по строительству автомобильной развязки. Строительная компания получила деньги в размере более 292 млн рублей при фактической стоимости балок в 221 млн рублей.

14 января 2025 года ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщило о возбуждении нового уголовного дела в отношении Егорова. Его подозревают в мошенничестве на 163 млн рублей при строительстве 14 панельных пятиэтажных домов в микрорайоне "Юбилейный" города Лесосибирска для расселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.

УСК "Сибиряк" - одна из крупнейших строительных компаний Красноярска, основана в 1989 году. Занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады-2019.