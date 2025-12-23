По всей Украине объявили воздушную тревогу

Сирены ранее сработали в Киеве и 17 областях

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Ранее сирены сработали в Киеве и 17 областях: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой. Теперь предупреждение об опасности распространилось на Волынскую, Закарпатскую и Львовскую области, охватив всю территорию Украины.