В Хакасии осудили преступную группировку за незаконный оборот золота

Организатора приговорили к трем годам и двум месяцам условно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Преступную группировку из четырех человек, занимавшихся незаконным оборотом золота, осудили в Хакасии. Об этом говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

"В Хакасии по материалам УФСБ осуждены члены преступной группы за попытку незаконного сбыта природного золота в крупном размере", - говорится в сообщении. Абаканский городской суд приговорил 37-летнего организатора группировки к трем годам и двум месяцам условно, этот же суд приговорил к трем годам условно и конфискации автомобиля еще одного фигуранта. Двое других участников группы были приговорены Абаканским гарнизонным военным судом также на три года условно.

Сотрудники в апреле 2025 года в Абакане задержали безработного, в багажнике автомобиля были обнаружены два слитка золота общей массой 0,85 кг на сумму свыше 7 млн рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанный гражданин действовал в составе группы лиц, в которую входили трое неработающих жителей села Коммунар Ширинского района. Организатор группы привлекал для переплавки золота еще одного знакомого, также к незаконному обороту золота был привлечен четвертый фигурант.