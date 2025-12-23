В Воронеже объявляли угрозу непосредственного удара БПЛА

На подлете к городу уничтожили беспилотный летательный аппарат

ВОРОНЕЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявляли в Воронеже. Об этом сообщал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Внимание! Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона.

Позже губернатор сообщил об отмене угрозы. Он уточнил, что на всей территории региона продолжает действовать общее предупреждение об опасности атаки БПЛА.

Губернатор добавил, что дежурными силами ПВО на подлете к городу обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

