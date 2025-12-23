На Украине в Черкасской области ввели аварийные отключения света

Ограничения ввели после взрывов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел на окраине города Черкассы в центральной части Украины. После этого в Черкасской области введены аварийные отключения электроэнергии.

О взрыве на окраине города сообщило издание "Общественное. Новости". В то же время компания "Черкассыоблэнерго" заявила в своем Telegram-канале о введении аварийных отключений света.

Кроме того, аварийные отключения ввели в Черниговской области на севере страны. На всей территории Украины действует воздушная тревога.