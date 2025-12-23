Герой Украины Шемет погиб при уничтожении "Геранью" вертолета Ми-24

Крушение произошло в Черкасской области, отметил его брат Юрий Шемет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Летчик ВСУ Александр Шемет и еще трое военных погибли в результате уничтожения украинского вертолета Ми-24 беспилотником "Герань" в Черкасской области. Об этом изданию "Общественное. Новости" сообщил брат погибшего летчика Юрий Шемет.

По его словам, Александр Шемет, который является Героем Украины, был командиром экипажа. "Вечером 17 декабря пришел приказ вылететь на перехват [дронов]. Борт поднялся, держал связь с пунктом управления. Позже на пункте управления вертолет на радаре не фиксировался. Это говорит о том, что он уже упал. Подтверждение гибели есть. На месте падения найдены четыре трупа. Все члены экипажа погибли. Это уже факт", - рассказал Юрий.

Он также рассказал, что крушение произошло в Черкасской области. Вертолет, по данным предварительного расследования, столкнулся с дроном "Герань". В результате вертолет "разорвало на куски". "Здесь еще такие обстоятельства, что этот [дрон] не был виден на пункте управления. По-видимому, он летел очень низко. Те, кто проводил расследование, говорят, что такого они раньше не видели. Вертолет так сильно поврежден, что его, можно сказать, полностью разорвало на куски. Тела очень обгорели", - говорит Юрий, уточнив, что идентификация тел остальных погибших продолжается.

Брат погибшего летчика добавил, что расследование еще продолжается, однако неисправность или ошибка пилота не могут быть причиной крушения вертолета.

О потере вертолета Ми-24 вместе с экипажем сообщила 18 декабря 12-я отдельная бригада армейской авиации ВСУ. Однако число погибших и причины случившегося не назывались.