В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света

На большей части территории страны действует воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве и Киевской области. Об этом сообщило издание "Инсайдер".

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве. По данным, опубликованным в его Telegram-канале, звуки взрывов связаны с работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Взрывы от работы систем ПВО также произошли в Киевской области

