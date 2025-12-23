В Польше из-за выброса метана погибли два шахтера

ЧП произошло на глубине 900 м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Два шахтера погибли в угольной шахте "Пньувек" на юго-западе Польши в результате подземного выброса метана. Об этом сообщил представитель управляющей шахтой компании Jastrzębskа Spółkа Węglowа Адам Розмус.

"Погибли два опытных шахтера с многолетним стажем работы", - цитирует его телеканал Polsat. ЧП произошло на глубине 900 м.

За 11 месяцев 2025 года в Польше в результате различных инцидентов погибли 15 горняков. Всего же в польской горнодобывающей отрасли за этот период произошло 1 863 происшествия, из которых 1 591 - на угольных шахтах.