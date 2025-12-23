В Тернополе на западе Украины пропал свет на фоне действия воздушной тревоги

Минэнерго страны подтвердило, что свет в украинских городах и регионах пропадает из-за повреждения украинской энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Проблемы со светом начались в городе Тернополе на западе Украины на фоне действия воздушной тревоги по всей стране. Об этом сообщил украинский "24-й канал".

Утром также сообщалось, что город Хмельницкий на западе страны частично обесточен, число отключенных абонентов не называлось. Минэнерго Украины в Telegram-канале уже подтвердило, что свет в украинских городах и регионах пропадает из-за повреждения энергетической инфраструктуры страны.

На фоне воздушной тревоги в регионах Украины активно вводят аварийные отключения света. Они действуют в Киеве, а также Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.