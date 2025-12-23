В пяти регионах задержали организаторов нелегальной миграции

Они легализовали более 2 тыс. иностранцев

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Организаторов нелегальной миграции, легализовавших более 2 тыс. иностранцев, задержали в пяти регионах России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей масштабный канал незаконной миграции", - отметили в ЦОС. По данным ФСБ, в период с 2024 года злоумышленники легализовали более 2 тыс. граждан стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, извлечен преступный доход в размере не менее 500 млн рублей.

"На территории Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областей и Пермского края проведено 65 обысков и осмотров, а также допрошены более 100 участников и свидетелей противоправной деятельности", - сообщили в ФСБ. "В настоящее время задержаны организатор и 20 активных участников группы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в спецслужбе.

По данным ФСБ, злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в оформлении фиктивных приглашений от номинальных юридических лиц с целью последующего их въезда на территорию страны по деловым визам. "Установлено, что основную клиентскую базу группировки составляли мигранты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, намеревавшиеся использовать территорию РФ для транзитного проезда в страны Европы либо незаконного осуществления трудовой деятельности", - пояснили в ФСБ.

В структуру группы входили посредники, обеспечивающие ее клиентами из числа национальных диаспор, нуждающихся в оформлении российских виз. После въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию приглашающая сторона предусмотренные законодательством обязанности не выполняла, что позволяло мигрантам бесконтрольно перемещаться по территории страны. В ходе обысков изъяты значительный объем поддельных миграционных документов, материалов теневой отчетности, денежных средств, а также компьютеры, офисная техника и электронные носители.

МВД России возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации).