В Хмельницком и Житомире произошли взрывы

На всей территории Украины действует воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в Хмельницком на западе Украины, а также в Житомире на севере страны. Об этом сообщило издание "Главком".

По его данным, взрывы в Хмельницком раздались дважды. Ранее издание "Страна" сообщало, что город частично обесточен.

Позже украинский "24-й канал" заявил о новых взрывах в Хмельницком.

В настоящее время на всей территории Украины действует воздушная тревога.

