Большинство жителей Шостки на севере Украины остались без света

Из-за разрушения критической инфраструктуры в городе также нет отопления

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Значительная часть жителей Шостки в Сумской области на севере Украины осталась без электричества и отопления из-за разрушения критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Николай Нога.

"Разрушен объект критической инфраструктуры. Значительная часть абонентов осталась без электроэнергии и отопления", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как сообщил глава областной администрации Олег Григоров, в регионе, где в ночь на вторник произошли взрывы, фиксируют перебои со светом. В настоящее время режим воздушной тревоги действует на всей территории Украины.