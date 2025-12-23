ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Одесской области начались перебои со светом

В некоторых районах повреждена инфраструктура
07:00

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Перебои со светом начались в некоторых районах Одесской области на юге Украины в результате повреждения критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Кипер.

Как он написал в своем Telegram-канале, в регионе повреждены энергетическая, портовая и промышленная инфраструктуры.

В Одесской области, а также на остальной части Украины работают сирены воздушной тревоги. Утром в Одессе произошли взрывы. 

