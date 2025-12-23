СК завершил расследование дела о телефонном мошенничестве против 21 участника ОПГ

Злоумышленники создали организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение денежных средств и иных ценностей у пенсионеров

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи СК РФ завершили расследование уголовного дела о телефонном мошенничестве на сумму более 100 млн рублей в отношении 21 участника организованной преступной группы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Следственными органами главного следственного управления СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 21 участника организованной преступной группы, которые обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала она.

Следствием установлено, что не позднее сентября 2024 года трое фигурантов находились на территории Новосибирска и Новосибирской области. Будучи идейными вдохновителями, они из корыстных побуждений создали организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение денежных средств и иных ценностей у пенсионеров, проживающих на территории столичного региона и в других субъектах страны.

Петренко отметила, что в группе действовала строгая конспирация: руководителей знал ограниченный круг соучастников из числа приближенных и доверенных лиц, остальные держали связь с ними с помощью мессенджеров. Фигуранты в ходе телефонных разговоров представлялись сотрудниками мобильных операторов связи, ЦБ РФ, портала "Госуслуги", Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Далее злоумышленники вводили пенсионеров в заблуждение и под предлогом оказания помощи в сохранности их денежных средств от преступных посягательств убеждали передать сбережения курьеру для дальнейшего зачисления на якобы безопасный счет. В результате гражданам причинен значительный материальный ущерб, общая сумма которого превысила 110 млн рублей. "Противоправная деятельность фигурантов выявлена благодаря совместной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников УБК МВД России. В ходе расследования уголовного дела допрошены более 20 потерпевших, а также проведены обыски, во время которых обнаружены мобильные устройства и электронные носители информации, имеющие значение для следствия. В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс следственных и процессуальных действий, позволивших установить все обстоятельства совершенных преступлений", - добавила Петренко.

По ее словам, следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждения обвинительного заключения и последующей передачи суд. Следователем приняты меры к возмещению ущерба, причиненного потерпевшим: наложены аресты на 30 банковских счетов обвиняемых и автомобиль, находившийся в пользовании одного из них. Ранее в отношении иных соучастников, в том числе двоих несовершеннолетних, уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении организаторов и соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство. Они объявлены в розыск.