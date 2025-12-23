В Красноярске фигуранта дела о хищениях при строительстве метро объявили в розыск

Он не явился на судебные заседания

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший руководитель компании "Консалтинговый центр "Бизнес-информ-анализ" Дмитрий Титов, являющийся фигурантом уголовного дела о хищении около 1 млрд рублей при строительстве метро в Красноярске, объявлен в розыск из-за неявки на судебные заседания. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

Олег Митволь, возглавивший совет директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", был приговорен судом в сентябре 2023 года к 4,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. В октябре 2023 года бывший генеральный директор этой же компании Владимир Жарков был осужден на два года три месяца колонии. За превышение служебных полномочий при строительстве метро экс-министр транспорта края Константин Димитров в сентябре 2023 года был осужден на три года два месяца. А в марте 2025 года за превышение полномочий при строительстве метро был осужден на 3,5 года бывший председатель краевого правительства Юрий Лапшин. Второго фигуранта этого дела - экс-руководителя госучреждения "Краевое транспортное управление" (бывший заказчик строительства метро - прим. ТАСС) Константина Мандрова, которому вменялось еще и получение взятки в 5 млн рублей, суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима.

"После выступления в прениях государственного обвинителя Титов дважды не явился на судебное заседание без уважительных причин, в связи с чем по инициативе гособвинителя он объявлен в розыск, мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу", - сообщили в прокуратуре.

Ранее прокуратура края сообщала, что в сентябре 2019 года "Красноярск ТИСИЗ" на основании госконтракта стоимостью 954 млн рублей должен был откорректировать проектно-сметную документацию строительства первой линии метрополитена в Красноярске. Митволь, зная об отсутствии возможности исполнить контракт силами организации, указал Жиркову привлечь для его исполнения компанию "Бизнес-информ-анализ". Как считают в ведомстве, сообщники подделали результаты инженерных изысканий и проектную документацию. Недостоверные сведения подписал Мандров за взятку в 5 млн рублей.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. Сейчас в городе ведется строительство метротрамвая. В августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК "Моспроект-3" о том, что группа компаний станет новым генподрядчиком строительства метротрамвая вместо АО "Красноярск ТИСИЗ".