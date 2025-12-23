В Красноярском крае перевозивший детей водитель автобуса пострадал в ДТП

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. На юге Красноярского края один человек пострадал в ДТП. Водитель пассажирского автобуса, перевозивший детей, не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

"В Курагинском районе госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса. По предварительной информации, сегодня в п. Кошурниково 56-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В автобусе находилось восемь несовершеннолетних. В результате ДТП водитель доставлен в районную больницу, среди детей пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.