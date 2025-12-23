В Тернополе и Хмельницком отключилось водоснабжение

На всей территории Украины ранее объявлялась воздушная тревога

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение отключилось в городах Тернополь и Хмельницкий на западе Украины из-за проблем с электричеством.

"Из-за аварийных отключений электроэнергии обесточены объекты "Тернопольводоканала". Как следствие, в Тернополе отсутствует централизованное водоснабжение", - говорится в сообщении на странице "Тернопольводоканала" в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Аналогичная ситуация сложилась в городе Хмельницком - административном центре соседнего региона. По данным местного горсовета, из-за отсутствия электричества во всех районах города нет воды либо давление в системе значительно понижено.

На всей территории Украины утром объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в различных городах страны. Позже в ряде областей начались аварийные отключения света.