Пресечен канал ввоза в Россию 135 кг гашиша

Его стоимость превышает 400 млн рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФТС, ФСБ и МВД совместно с таможенниками Белоруссии пресекли канал ввоза в Россию партии гашиша массой более 135 кг и стоимостью на черном рынке свыше 400 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Сотрудники ФТС России, ФСБ России и МВД России совместно с ГТК Республики Беларусь пресекли деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей канал поставок особо крупных партий гашиша в Россию. Вскрытие преступной схемы позволило выявить и задержать большегруз, в котором осуществлялась перевозка партии гашиша массой более 135 кг. Ее стоимость на черном рынке превышает 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наркотик ввозили из стран Евросоюза транзитом через Белоруссию грузовым автотранспортом, в котором были оборудованы высокотехнологичные тайники. "Задержаны восемь членов организованной преступной группы из числа граждан России и Белоруссии: рядовые исполнители, пособники и получатели наркотиков", - отметил в ФТС.

В отношении участников ОПГ на территории России возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде наркотических средств, совершенной организованной группой в особо крупном размере, и о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Эти преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанные в РФ арестованы. Задержанные в Белоруссии также привлечены к уголовной ответственности за контрабанду наркотиков.