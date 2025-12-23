На трассе Екатеринбург - Серов ограничили движение из-за возгорания грузовика

На время ликвидации последствий пожара машины пускают по встречной полосе

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Грузовой автомобиль загорелся на 29-м км трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, для предотвращения угрозы взрыва на участке временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

"В связи с возгоранием грузового автомобиля на 29-м км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов Верхнепышминского района введено временное ограничение движения с целью предотвращения возможной угрозы взрыва и масштабного возгорания", - говорится в сообщении.

На время ликвидации последствий пожара машины пускают по встречной полосе, инспекторы регулируют поток. Как уточнили ТАСС в региональном ГУ МЧС, пожар был локализован на площади 8 кв. м, информации о пострадавших не поступало.