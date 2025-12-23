Гарри Каспарова заочно арестовали по делу об оправдании терроризма

Срок ареста составляет два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции на территорию России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) по обвинению в оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд избрал меру пресечения Каспарову в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции на территорию России", - сказали в суде.

Каспарову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Минюст внес Каспарова в перечень иноагентов в мае 2022 года. Он проживает за пределами РФ