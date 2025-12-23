На востоке Москвы задержали пьяную женщину за дебош в школе

Москвичка попыталась проникнуть в здание образовательного учреждения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Нетрезвая москвичка задержана за дебош в одной из школ на востоке города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

"На востоке столицы сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве задержали 54-летнюю местную жительницу, которая нарушала общественный порядок на территории образовательного учреждения. Инцидент произошел в школе, расположенной на улице Алтайской", - говорится в сообщении.

По словам охранника, посторонняя гражданка в состоянии алкогольного опьянения попыталась проникнуть в здание. "Мужчина пресек данную попытку, после чего неизвестная начала вести себя агрессивно и использовать нецензурную лексику. В ходе беседы с правоохранителями задержанная заявила, что якобы спасла некую девушку от хулиганов, сопроводив ее до поста охраны. Но эта версия не нашла подтверждения. Нарушительница была задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в столичном главке Росгвардии.