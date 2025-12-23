Свириденко: энергообъекты на западе Украины получили наибольшие повреждения

Аварийные отключения света введены по всей стране, сообщила украинский премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объекты энергетики на западе Украины получили наибольшие повреждения после взрывов во вторник, аварийные отключения света введены по всей стране. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины. <...> На всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, аварийные отключения отменят лишь после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Во вторник утром на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Житомире, Одессе, Рогатине, Хмельницком, а также в Киевской и Черкасской областях. Кроме того, серия взрывов произошла в Бурштыне на западе Украины, где расположена крупная ТЭС.