В Гомеле обнаружили тело женщины под завалами дома, где произошел взрыв газа

По предварительной информации, это жительница дома

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело женщины под завалами перекрытий в многоквартирном доме в Гомеле в Белоруссии, где 17 декабря произошел взрыв газа. Об этом сообщил заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Андрей Барановский.

"Вчера при проведении демонтажных работ на шестом этаже обнаружено тело женщины. По предварительной информации, это жительница дома", - сказал он на заседании штаба по ликвидации ЧП.

По его словам, материалы переданы в Следственный комитет, который проводит расследование по этому факту.

17 декабря в одной из квартир дома, как предполагается, произошел взрыв бытового газа, из-за чего на двух этажах обрушились потолочные плиты.