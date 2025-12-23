На западе Украины поврежден объект критической инфраструктуры
Редакция сайта ТАСС
08:31
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры поврежден в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщила глава администрации региона Светлана Онищук.
"Объект критической инфраструктуры. <...> Информация о повреждении уточняется", - написала она в своем Telegram-канале. Подробности о типе и местонахождении объекта не уточняются.
Утром в Ивано-Франковской области более трех часов действовала воздушная тревога. Сирены работали на всей территории страны, поступала информация о взрывах. После в нескольких регионах начались экстренные отключения света.