На западе Украины поврежден объект критической инфраструктуры

В Ивано-Франковской области ранее более трех часов действовала воздушная тревога

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры поврежден в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщила глава администрации региона Светлана Онищук.

"Объект критической инфраструктуры. <...> Информация о повреждении уточняется", - написала она в своем Telegram-канале. Подробности о типе и местонахождении объекта не уточняются.

Утром в Ивано-Франковской области более трех часов действовала воздушная тревога. Сирены работали на всей территории страны, поступала информация о взрывах. После в нескольких регионах начались экстренные отключения света.