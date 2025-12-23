Против двоих жителей Поморья завели дело о несообщении о теракте

Юноши 16 и 18 лет не сообщили о готовящемся теракте на железной дороге

АРХАНГЕЛЬСК, 23 декабря. /ТАСС/. Следственные органы завели уголовное дело против двоих жителей Архангельской области. Молодые люди не сообщили о готовящемся теракте на железной дороге, хотя знали о нем, говорится в сообщении СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении <...> 16-летнего и 18-летнего жителей Архангельской области. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Следствием установлено, что в августе 2025 года молодые люди, находясь в поселке Коноша, общались с ранее знакомым им несовершеннолетним 2009 года рождения. От него они узнали о факте совершения их знакомым и его сверстником поджога релейных шкафов на станции Коноша-1 Северной железной дороги. Несмотря на реальную возможность своевременно информировать правоохранительные органы, молодые люди не сообщили о совершенном преступлении", - сказано в сообщении.

Уголовное дело заведено на основании материалов управления ФСБ России по Архангельской области. Расследование продолжается.

В СК РФ напомнили, что участие в террористических действиях влечет уголовную ответственность, вплоть до пожизненного заключения. О готовящемся теракте необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.