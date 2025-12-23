В Киеве воздушная тревога длилась почти 4,5 часа

При этом сирены продолжают работать в Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в Киеве, она длилась почти 4,5 часа. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

При этом сирены продолжают работать в Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Во вторник утром на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Житомире, Одессе, Рогатине, Хмельницком, а также в Киевской и Черкасской областях. Кроме того, серия взрывов произошла в Бурштыне на западе Украины, где расположена крупная ТЭС. В настоящее время по всей стране действуют аварийные отключения света.