Тернопольская и Хмельницкая области почти полностью обесточены

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов отметил, что значительная часть абонентов остается без света в Одесской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Потребители в Тернопольской и Хмельницкой областях на западе Украины остались почти полностью без света в результате повреждения энергообъектов. Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Он отметил, что значительная часть абонентов остается без света в Одесской области. Обесточенные потребители также есть в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что по всей стране введены аварийные отключения света из-за повреждения энергообъектов после взрывов во вторник. Она отметила, что наибольшие повреждения получили объекты энергетики на западе Украины.