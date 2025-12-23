В Костромской области оштрафовали экс-главврача, подарившую знакомой здание ФАП

Обвиняемая передала фельдшерско-акушерский пункт для переустройства под жилой дом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к штрафу бывшего главврача больницы в Вохомском районе Костромской области, которая подарила своей знакомой здание фельдшерско-акушерского пункта для переустройства под жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Суд признал 60-летнюю жительницу Вохомского района виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденной более 93 тыс. рублей причиненного ущерба, в целях исполнения которого сохранен наложенный в ходе следствия арест на ее имущество", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, бывший главный врач местной больницы осуждена по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата). Установлено, что в июле 2022 года она дала устное разрешение знакомой, своей подчиненной, на разборку и перевозку здания фельдшерско-акушерского пункта площадью 77,1 кв. м, при этом ФАП состоял на балансе бюджетного учреждения. "Обвиняемая передала его без согласия учредителя для личных целей работника - переустройства под жилой дом. В результате указанных действий медицинскому учреждению причинен ущерб", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в судебном заседании вину в совершении преступления женщина не признала.