Экс-замначальника филиала ФГУП "ГУСС" в Новороссийске обвинили во взяточничестве

Ущерб Минобороны составил более 170 млн рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Военные следователи предъявили обвинение во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями бывшему заместителю начальника филиала "Новороссийское строительное управление" ФГУП "Главное управление специального строительства" (ГУСС) Дмитрию Таксиди. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

Военные следственные органы СК России расследуют уголовное дело против экс-заместителя начальника филиала "Новороссийское строительное управление ФГУП "Главное управление специального строительства" Дмитрия Таксиди. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, а также "получении взятки в особо крупном размере (ч. 2 ст. 285.4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ)", говорится в сообщении.

Следствием установлено, что между государственным заказчиком и ФГУП "Главное управление специального строительства" в 2021 году заключен многомиллионный договор субподряда на завершение строительно-монтажных работ в городе Новороссийске Краснодарского края. Контроль за выполнением договора возлагался на Таксиди. В 2021-2022 годах Таксиди, злоупотребляя своими должностными полномочиями, получил от представителя субподрядчика взятку в особо крупном размере за общее покровительство при выполнении договора. В результате преступления Минобороны РФ причинен ущерб в размере свыше 170 млн рублей. По ходатайству военного следователя Таксиди избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ГВСУ.