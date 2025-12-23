Полиция Испании вернула украденную вестготскую золотую корону VI века

Сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек

МАДРИД, 23 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Испании обнаружила в провинции Леон вестготскую вотивную золотую корону VI века, серебряные монеты и другие археологические находки, представляющие большую историческую ценность. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, были задержаны семь человек. Их обвиняют в членстве в преступной организации, преступлении против исторического наследия, отмывании денег и краже при отягчающих обстоятельствах. Подозреваемые причастны к разграблению нескольких мест раскопок в Леоне и Вальядолиде.

Злоумышленники использовали металлоискатели, один из которых был высокотехнологичным и способным проникать на большую глубину. Затем они продавали артефакты.

Следователи полагают, что прибыль от продажи украденных археологических находок могла бы превысить миллион евро. Изъятые артефакты будут переданы в музей для их изучения.