Одна из ТЭС Украины получила повреждения после взрывов

В ДТЭК не уточнили, о какой станции идет речь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о повреждении оборудования одной из его теплоэлектростанций в результате взрывов во вторник.

В компании не уточнили, о какой ТЭС идет речь. При этом ранее украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в городе Бурштыне Ивано-Франковской области на западе Украины. Там расположена Бурштынская ТЭС - одна из крупнейших теплоэлектростанций Украины.

Во вторник на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, звучали взрывы в западной части страны. Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что по всей стране введены аварийные отключения света из-за повреждения энергообъектов. Она отметила, что наибольшие повреждения получили объекты энергетики на западе Украины.