Главе Крымска предъявили обвинение в превышении должностных полномочий

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ по региону

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае предъявили обвинение в превышении должностных полномочий главе Крымского городского поселения, противоправная деятельность которого была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по региону. Об этом журналистам сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Факт был выявлен в ходе надзорной проверки и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ РФ по краю. Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Крымского городского поселения. Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по краю фигуранту предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), он задержан следователем", - говорится в официальном заявлении.