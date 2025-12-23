Экс-главе Тамбовской области продлили арест

Максим Егоров обвиняется во взятке в особо крупном размере

ТАМБОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы продлил арест бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову, обвиняемому во взятке в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство следователя удовлетворено, мера пресечения Егорову в виде заключения под стражу продлена на три месяца - до 23 марта", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что второму фигуранту дела, бывшему водителю чиновника Александру Соломатину, обвиняемому в посредничестве во взятке (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), арест также продлен до 23 марта.

Егоров был задержан в июле 2025 года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, сумма незаконного вознаграждения составила около 80 млн рублей.

В основу уголовного дела легли показания бывшего генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова, задержанного в марте 2025 года вместе с руководителем областного Водгазхоза Русланом Брагарником по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).