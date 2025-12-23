ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Депутату думы Екатеринбурга запросили пять лет колонии

Против Виталия Чачина завели уголовное дело об ограничении конкуренции
09:44

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Гособвинение просит суд назначить наказание в виде пяти лет заключения в колонии общего режима и штрафа в размере 900 тыс. рублей депутату думы Екатеринбурга, управляющему компанией "Сити билдинг" Виталию Чачину по делу об ограничении конкуренции. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"[Прокуратура запросила] пять лет колонии общего режима и штраф [в размере] 900 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Ожидается, что суд в Екатеринбурге вынесет приговор Чачину 29 декабря.

В 2022 году управление ФАС по Свердловской области сообщило, что компании "Сити билдинг" и "Техностройкомплект" (ТСК) реализовали картель во время закупок на ремонт насосной станции в городе Донской Тульской области и ремонт моста через реку Урал в Челябинской области. Общая сумма заключенных контрактов, по данным службы, составила более 84,95 млн рублей. "Сити билдинг" первой сообщила о заключении картеля, поэтому была освобождена от административной ответственности, "Техностройкомплект" оштрафовали на 1,89 млн рублей.

Против Чачина завели уголовное дело об ограничении конкуренции (п. "а" ч. 2 ст. 178 УК РФ). По версии обвинения, он и руководитель ТСК заключали сговоры во время тендеров на газификацию и строительство, получив незаконный доход в размере 286,1 млн рублей. Следствие насчитывает шесть таких эпизодов. 

