В Тернопольской области без света остались 280 тыс. потребителей

В Ровненской области без света остаются 130 тыс. человек, сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Около 280 тыс. абонентов в Тернопольской области на западе Украины остались без электричества в результате повреждения энергообъектов. Об этом сообщает военная администрация региона.

В то же время в соседней Ровненской области без света остаются 130 тыс. человек, сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль.

Ранее украинское Минэнерго сообщало, что в результате повреждений энергообъектов почти полностью обесточены Ровненская, Тернопольская и Хмельницкая области. Без электричества частично остаются Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Харьковская и Черниговская области.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что во вторник по всей стране введены аварийные отключения света. Она отметила, что наибольшие повреждения получили энергетические объекты на западе страны.

Кроме того, по данным и.о. главы Минэнерго Украины Артема Некрасова, атомные электростанции Украины снизили мощность генерации электроэнергии.